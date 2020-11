"Parinti, copii, profesori - victime ale scolii on-line

Inchiderea scolilor mi se pare a fi cea mai mare dovada de nepasare nu doar fata de scoala, ci, in egala masura, fata de sanatatea psihica a tuturor, copii si parinti. Nu in cele din urma, poate si a cadrelor didactice, scoase, si ele, din singurul mediu in care predarea este posibila.Dincolo de faptul ca orele s-au micsorat de la 50 la 40 minute, lucru lipsit de orice justificare rationala (probabil pe principiul ca orele on-line oricum sunt un fel de n-ar mai fi, asa ca ce rost are sa le acordam atata timp?), dincolo de faptul ca din toate se fac aproximativ jumatate, din diferite considerente, majoritatea legate de profesor, nu de elev (insa profesorul continua sa-si incaseze salariul pe ceea ce nu presteaza), orarele sunt, si ele, date peste cap, asa incat multi dintre copiii se trezesc cu orare noi la fiecare sfarsit de saptamana, cu distante de ore intregi intre doua materii, profesorii punandu-si orele atunci cand le vine lor mai bine.Lucrurile se complica infinit la clasele mici, unde comunicarea profesor - elev are loc prin intermediul parintelui. Iar parintele este la capatul puterilor, nestiind cum sa gestioneze lucruri care depasesc timpul fizic pe care-l are la dispozitie, nestiind cum sa gestioneze noul lui copil - copilul-on-line-, de care se instraineaza pe zi ce trece. Atmosfera de familie este deteriorata, tensiunea a ajuns sa faca parte din realitatea cotidiana, week end-ul nu mai reprezinta un marcaj temporal intre o saptamana si alta, din contra, devine o babilonie de nesuportat pentru fiecare membru al familiei. Probabil la multi dintre terapeuti numarul cererilor de terapie a crescut inspaimantator. Se lucreaza cu liste de asteptare, fiecarui pacient fiindu-i atribuita o ora, caci in terapie nu micsorezi timpul sedintei, asa cum a decis ministerul in privinta orarului elevilor. Nu modifici regulile in defavoarea beneficiarului. Iar beneficiarii suntem noi toti, tineri si batrani, copii si parinti, elevi si profesori.Si, ca sa-si justifice decizia, la doar cateva zile dupa dupa inchiderea scolilor si dupa ce purtarea mastilor pe strada a devenit obligatorie, autoritatile, prin vocea presedintelui tarii, s-au grabit sa declare ca noile reguli au inceput deja sa-si produca efectele pozitive. Astfel de discursuri sunt adresate unor anencefali care nu au la dispozitie un aparat de gandire, altfel, cum sa interpretezi aberanta observatie, scoasa precum iepurele din joben? Cum ar fi putut sa se intrevada consecinte fericite dupa doar patru - cinci zile? A trecut, cumva, perioada de incubare a virusului si numarul de imbolnaviri a scazut drastic? S-au eliberat paturile de la terapie intensiva care e baza declaratiilor presedintelui? Dar ii mai pasa, oare, cuiva, de scoala copiilor?Mai conteaza ca multe cadre didatice nu stiu sa foloseasca laptopul si prefera sa trimita temele pe telefon, iar de predare nici nu se poate pune problema? Ii pasa ministerului de ravagiile psihologice provocate atat elevilor, cat si parintilor? Ii pasa de faptul ca cele doua semestre totalmente ratate nu vor putea fi niciodata recuperate? Ce se intampla cu lipsa cunostintelor elevilor, pe baza carora cele din anii scolari urmatori nu se vor putea cladi? Pana cand minsterul se va minti - si ne va minti - ca totul e sub control, ca totul se deruleaza cum trebuie, ca nimeni nu are de suferit? Si oare de ce majoritatea tarilor din Europa, in ciuda cresterii vertiginoase a numarului de infectari, au decis pastrarea scolilor deschise?Cel putin din punct de vedere al scolii, Romania a devenit o tara falimentara. Nu de cand cu pandemia, pandemia doar a desavarsit procesul. Si nu este vorba despre incompetenta, sunt destui cei care ar putea restructura intr-un mod potrivit vremurilor programa scolara, este vorba despre nepasare si despre lipsa constiintei. Si cum televiziunile mediatizeaza in exces, de ani de zile, seriale si emisiuni care promoveaza proasta cresterea si incultura, si cum scoala nu mai confera copiilor nici cunostinte, nici placerea pentru cunoastere, nici macar minimele standarde morale, nu e de mirare ca foarte multi dintre copii se gandesc ca vor reusi in viata ba inscriindu-se intr-un partid politic, ba orientandu-se spre locuri - nu meserii - care sa le permita accesul la furt (pe principiul "fac un an de puscarie dar raman cu milioanele"), ba chiar spre prostitutie.Este halucinant sa auzi asemenea discursuri din gura unor elevi veniti din familii cu pretentii, caci intr-un cabinet de psihoterapie nu ajung cei fara posibilitati materiale. Vezi haosul din mintile lor, vezi dezastrul viziunii asupra vietii si aproape ca nu mai stii cum sa abordezi lucrul in terapie, caci totul ar fi de luat de a capat, totul, incepand cu educatia de baza. Si nu ai incotro si realizezi ca asta este imaginea lumii in care traim. Un haos. Un dezastru. Un neant. Celor care conduc, le mai pasa de ceva? Sau ceea ce au mostenit de la interminabila conducere PSD -ista este atat de la pamant, incat chiar nimic nu se mai poate vindeca?