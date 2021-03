Gheorghita afirma ca zilnic sunt programate 9.000-10.000 de persoane pentru vaccinarea cu AstraZeneca: "Oamenii isi recastiga increderea"

160.000 de doze de vaccin Moderna

"Eu m-am asteptat ca nivelul de incredere sa scada chiar mult mai mult decat a fost semnalat in primele zile dupa ce au aparut acele semnale de evenimente trombo-embolice, insa in momentul de fata zilnic sunt programate circa 9.000-10.000 de persoane, practic este un grad aproape maximal de ocupare a locurilor in centrele de vaccinare , ceea ce inseamna ca usor-usor oamenii isi recastiga increderea si acest lucru este foarte bun, faptul ca avem incredere in datele stiintifice si in recomandarile Agentiei de reglementare de la nivel european", a declarat Valeriu Gheorghita, luni seara, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.Potrivit sursei citate, in cursul acestei saptamani Romania va primi 160.000 de doze din vaccin Moderna, care vor fi folosite pentru rapel la persoanele care au primit prima doza. Saptamana viitoare, luni, Romania va primi alte aproximativ 345.000 de doze de la compania Pfizer si circa 428.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Valeriu Gheorghita a mentionat ca in luna aprilie, in total, de la toate cele patru companii care produc vaccinuri avizate in UE Romania ar urma sa primeasca peste 3,2 milioane de doze, dintre care cel putin 2 milioane vor fi produse de compania Pfizer."Daca la acest moment suntem la aproape de 1,8 milioane de persoane vaccinate, noi estimam ca la sfarsitul lunii martie, poate un pic trecut de luna martie vom ajunge deja la 2 milioane de persoane si speram ca in cursul lunii aprilie sa putem creste ritmul de vaccinare si sa avem aproape 2 milioane de persoane vaccinate in luna aprilie", a precizat Valeriu Gheorghita.