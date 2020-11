Romania va avea sase centre de stocare a vaccinului anti-Covid-19 in spitalele militare. Cum se va desfasura vaccinarea populatiei

Principalul centru de stocare va fi Institutul Cantacuzino, iar pe langa acesta vor exista alte sase centre, in sediile a sase spitale militare unde sunt congelatoare care asigura temperaturi de minus 80 de grade Celsius."Toate aceste facilitati exista, ele urmeaza sa fie distribuite in centrele regionale. (...) avem toata capacitatea de stocare in conditiile unui vaccin de minus 80 de grade atunci cand acesta va fi disponibil", a explicat Valeriu Gheorghita la Digi24.Gheorghita a precizat ca vor fi infiintate centre de vaccinare fixe, la nivelul spitalelor, si centre de vaccinare mobile, de tip caravana, care vor asigura vaccinarea in mediul rural, dar si vaccinarea angajatilor care asigura mentenanta infrastructurii considerate critice.Companiile producatoare vor transporta vaccinul pana in aeroport , iar de acolo acestea vor fi preluate de catre autoritatile romane care vor asigura distributia lor in teritoriu.El a precizat ca vaccinul rezista 6 luni la temperatura de minus 80 de grade Celsius, afirmand ca nu vor fi stocate.Aceste vaccinuri sunt "stabile" la temperatura de 2 grade timp de o zi si in alte patru zile trebuie aplicate.