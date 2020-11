Coordonatorul campaniei de vaccinare, despre reticenta medicilor fata de vaccinul anti-COVID: Cand vor avea acces la date importante, este foarte probabil sa-si schimbe optiunea

"Sunt foarte importante aceste date, dar trebuie sa le luam ca pe o intentie de moment. In momentul de fata nu avem suficiente date concrete legate de caracteristicile unui anumit tip de vaccin. Noi, in momentul de fata, vorbim de o activitate de vaccinare si nu de un vaccin anume, drept pentru care cred ca atunci cand personalul medical, cand aceasta categorie importanta profesionala, va avea acces la date importante, date care sa fie evaluate de experti, datele furnizate de Agentia Europeana a Medicamentului, este foarte probabil ca o mare parte din categoriile acestea profesionale sa-si schimbe optiunea. Vorbim, in momentul de fata, de o intentie de moment, in baza datelor existente la momentul actual. Este legitima, din punctul meu de vedere, aceasta reticenta si acest scepticism, pentru ca oamenii au nevoie realmente de mai multe informatii pentru a lua aceasta decizie", a afirmat medicul Valeriu Gheorghita, duminica seara, intr-o emisiune la Digi 24.El a adaugat ca in prezent se elaboreaza o strategie cu privire la administrarea unui tip de vaccin sau a altuia."Ceea ce vor face si altii, acelasi lucru va garantez ca va face si Romania", a declarat Gheorghita.El a explicat ca vaccinul cu ARN Mesager nu contine virus, ci "doar o parte din genetica virusului", iar acesta ajuta organismul sa produca proteina virusului si sa faca anticorpi, el precizand ca este foarte probabil ca aceasta tehnologie va fi utilizata in tratarea multor altor patologii de acum inainte."Este un salt urias pe care medicina l-a facut si stiinta, in general, si progresul", a precizat medicul despre acest tip de vaccin.Gheorghita a explicat ca peste 150.000 de persoane au fost incluse in toate studiile clinice, fara a fi inregistrate "efecte adverse majore".El a mentionat ca informatiile certe cu privire la acest aspect vor fi regasite in momentul in care vaccinul va fi pus pe piata.