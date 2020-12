Gheorghita: Transportul vaccinului anti-COVID este foarte probabil sa fie asigurat cu avioanele Ministerului Apararii

"Este foarte probabil sa fie folosite, atunci cand vom avea o cantitate mare de vaccinuri, chiar avioanele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, avioanele Spartan, care pot intr-un timp scurt sa asigure distribuirea vaccinurilor in cele sase centre regionale. Nu intamplator au fost alese centre regionale care au aeroport , tocmai pentru a avea la indemana aceasta posibilitate", a explicat el, dupa o vizita la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino".Potrivit lui Gheorghita, principalul centru de stocare a vaccinului, care trebuie depozitat la minus 80 de grade Celsius, este la Institutul "Cantacuzino" care o are o capacitate de 1,5 milioane de doze, iar in fiecare dintre centrele regionale intre 150.000 si 200.000 de doze.Platforma guvernamentala dedicata vaccinarii anti-COVID a informat ca, in aceasta perioada, se finalizeaza pregatirile de tip logistic si medical pentru receptionarea vaccinului BNT162b2, produs de BioNTech si Pfizer.Cele 10.000 de doze de vaccin care vor sosi in Romania pana la sfarsitul anului, intr-o prima transa simbolica, vor fi alocate pentru imunizarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I.Conform Strategiei nationale pentru vaccinarea impotriva COVID-19, vaccinarea se va realiza in etape, respectand grupele populationale. Pentru etapa I, vaccinarea se va organiza la locul de munca si prin centrele de vaccinare fixe si mobile, iar pentru etapele II si III vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe si mobile, echipe mobile, reteaua de medicina de familie, centre drive-through. Vaccinarea este gratuita si voluntara.