Carantina pentru doua saptamani in Gherla, Zalau si cateva comune din Timis

Decizia a fost luata, potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in seara zilei de miercuri, 4 noiembrie, "la propunerea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta din Cluj, Timis si Salaj".Ordinele de carantinare zonala vizeaza localitatea Gherla din judetul Cluj, Zalau, Cehu Silvaniei si Jibou din Salaj si Becicherecu Mic, Dudestii Noi, Dumbravita, Fibis, Ghiroda, Giroc, Mosnita Noua si Pesac din judetul Timis.Conform GCS, carantina zonala "se instituie de maine, 5 noiembrie, si este valabila pentru o perioada de 14 zile".Municipiul Zalau si orasele Jibou si Cehu Silvaniei sunt localitatile in care rata infectarilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile a ajuns sa depaseasca opt la mia de locuitori. La Gherla, in Cluj, rata infectarilor se apropie de noua la mia de locuitori.