"Ghidul de siguranta in restaurante" publicat de organizatia HORA. Sfaturile si obligatiile pentru angajati si clienti

Astfel, personalul restaurantelor trebuie sa treaca printr-un triaj inainte de inceperea programului, dar si sa faca teste pentru depistarea COVID-19 de cate ori este necesar."- Inainte de inceperea programului, personalul resturantului trece printr-un triaj intern pentru verificarea temperaturii si a starii de sanatate. In plus, angajatii sunt instruiti ca la primele simptome de boala sa ramana acasa si sa ia legatura cu medicul de familie. Efectuam testari rapide ori de cate ori este nevoie pentru identificarea si izolarea imediata a cazurilor pozitive.- Sustinem campania nationala de vaccinare si incurajam personalul sa se vaccineze, angajatii din domeniul HoReCa avand prioritate pentru a vaccinare incepand cu luna aprilie", sunt cateva dintre recomandarile pentru restaurante.Clientii trebuie sa pastreze distanta, dar si sa poarte masca atunci cand se ridica de la masa."- Respecta cirucuitele semnalizate corespunzator si pastreaza distanta de 1,5 - 2 metri intre tine si ceilalti.- Poarta masca de protectie atat la intrare, cat si la iesire, si ori de cate ori tranzitezi restaurantul", se arata in recomandarile pentru clienti.