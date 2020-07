Giurgiu a adoptat masura obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice deschise, de la 1 august

"In urma sedintei Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu din data de 31 iulie 2020 au fost adoptate urmatoarele masuri: se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi faleze, piete deschise, targuri, oboare, gari, autogari, statii pentru transportul in comun, parcuri, locuri de joaca", se arata intr-un comunicat de presa emis de Prefectura Giurgiu.Persoanele care desfasoara activitati fizice intense si in conditii de munca solicitante, cum ar fi temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta, precum si copiii cu varsta mai mica de cinci ani fac exceptie de la aceste prevederi.Totodata, prin decizia CJSU au fost interzise comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice, in intervalul orar 23,00 - 6,00.In afara intervalului mentionat, operatorii economici care desfasoara aceste activitati au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune, precum si a oricaror activitati care presupun interactiunea fizica intre clienti, inclusiv dansul. De asemenea, se interzice desfasurarea activitatii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, in intervalul orar 23,00 - 6,00 incepand cu data de 1 august ora 0,00.In judetul Giurgiu sunt 404 cazuri confirmate pozitiv dintre care 295 sunt vindecate si externate.In izolare la domiciliu se afla patru mii de persoane din judet, iar in carantina institutionalizata sunt trei persoane.Un numar de 23 dintre persoanele confirmate pozitiv sunt in izolare la domiciliu la ora actuala si nicio persoana nu a mai fost externata la cerere.Pana in prezent, au fost testate 4.824 de persoane, dintre care 52 in ultimele 24 de ore.