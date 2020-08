Giurgiu: Barbatul bolnav de COVID-19 care a fost depistat la picnic in Prahova, in carantina institutionalizata pe cheltuiala lui

"Barbatul din judetul Giurgiu confirmat pozitiv si care trebuia sa stea in izolare la domiciliu pana la data de 2 august, inclusiv, dar a fost depistat de jandarmi in judetul Prahova in timp ce facea un gratar alaturi de copiii lui si unii apropiati, a fost carantinat institutionalizat pentru 14 zile pe cheltuiala lui si asteptam si documentele de la autoritatile din Prahova conform carora poate fi cercetat penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor", a declarat luni, pentru AGERPRES, prefectul judetului Giurgiu, Aneta Matei.Ea a precizat ca barbatul fusese confirmat pozitiv in data de 20 iulie, dar a refuzat internarea si trebuia sa stea izolat la domiciliu pana la data de 2 august impreuna cu unul dintre copiii lui, un baiat in varsta de 11 ani, care fusese de asemenea confirmat pozitiv.Si sotia barbatului fusese depistata pozitiv si internata, dar a fost externata la data de 30 iulie si avea patru zile de monitorizare la domiciliu. Despre aceasta, autoritatile din Giurgiu nu stiu daca a participat la picnic.Un turist din judetul Giurgiu, care era depistat pozitiv cu COVID-19, cu refuzul internarii in spital si avand masura izolarii la domiciliu, a fost depistat de jandarmi la cota 1000 Sinaia, unde se afla la picnic cu alte doua familii, au informat, duminica, reprezentantii IJJ Prahova.