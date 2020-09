Gorj: Fiul unui parlamentar, la scoala infectat cu COVID- 19. Toata clasa este acum in carantina

A asteptat rezultatul acasa

La doar o zi dupa ce a inceput scoala, o clasa de la o scoala gimnaziala din Targu Jiu este in carantina, dupa ce un elev cu coronavirus a venit luni la cursuri. El se testate pentru COVID-19 si astepta raspunsul analizei, insa nu a stat acasa, anunta Antena 3. Baiatul, in varsta de 13 ani, este fiul deputatului Alin Vacaru, de la Pro Romania.Luni, cand a fost la ore, baiatul a luat contact cu ceilalti colegi si cu diriginta. Acum, 22 de copii si profesoara lor sunt in carantina.Baiatul politicianul are 13 ani si elev in clasa a VIII-a. El fusese testat si astepta rezultatul analizelor, insa a mers ieri la scoala.Elevul de clasa a VIII-a, fiul politicianul Alin Vacaru, a fost asimpatomatic, dar el juca baschet si a fost testat pentru Sars CoV-2, pentru ca urma sa plece in cantonament.