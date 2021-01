GRAFIC Clujul iese din zona rosie. Capitala, Ilfov si Timis au mai raportat rate de infectare de peste 3%

Foto: Grupul de Comunicare Strategica

Raportarea de sambata a Grupului de comunicare strategica indica pentru judetul Cluj o rata de infectare cu Sars-Cov-2, in ultimele 14 zile, la mia de locuitori, de 2,98. In municipiul Bucuresti sunt numai 94 de cazuri noi confirmate, fata de 435 in ziua precedenta.22 de judete se afla in zona verde, respectiv cu o rata de infectare sub 1,5, in crestere fata de raportarea de ieri (19).Conform GCS, in judetele Neamt, Satu Mare si Vrancea nu s-a inregistrat niciun caz nou de infectare.