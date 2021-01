GRAFIC Incidenta cazurilor de coronavirus: 30 de judete sunt in zona verde. Timis, singurul judet in scenariul rosu

In 30 de judete incidenta cumulata a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile este de sub 1,5, acestea fiind in scenariul verde. Municipiul Bucuresti continua sa se afle in zona galbena in ceea ce priveste rata de infectare cu noul coronavirus , cumulata la 14 zile, si continua sa scada, a ajuns la 2,01.Cea mai mica rata de infectare este in Buzau si Vrancea, respectiv 0,49.Media nationala este de 1,82 la mia de locuitori. Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns sambata, 31 ianuarie, la 726.918 , dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.668 de cazuri noi.