GRAFIC privind incidenta cazurilor de coronavirus in Romania: Capitala a iesit din scenariul rosu. Trei judete au rate mai mari de 3 la mie

Conform rapoartelor autoritatilor transmise miercuri, 20 ianuarie, in Capitala, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori este de 2,96 la mie.In zona rosie au ramas judetele Timis, cu 4,07 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,34 cazuri la mia de locuitori, Ilfov, cu 3,48 cazuri la mia de locuitori, in scadere mare fata de ziua precedenta (3,72), si Cluj - 3,49, in scadere fata de ziua precedenta (3,66).In schimb, 21 judete se afla in zona verde (19 in ziua anterioara), cele mai mici rate de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrandu-se in Olt - 0,57, Buzau - 0,68, Harghita - 0,69, Vrancea - 0,71 si Gorj - 0,9.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.