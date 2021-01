GRAFIC privind incidenta cazurilor de coronavirus. Capitala, a treia zi consecutiv sub 3 la mie. Trei judete au ramas in scenariul rosu

Sedinta importanta

Media nationala a incidentei este de 2.20 la mia de locuitori.Timis are o rata de incidenta de 3.75 la mia de locuitori, 166 de imbolnaviri noi, in ultimele 24 de ore si un total de 30.790de cazuri, de la inceputul pandemiei in Romania.Pentru a trei zi consecutiv, orasul Bucuresti are o incidenta de sub 3 la mie. Pentru vineri, 22 ianuari, rata este de 2,52 la mia de locuitori, 413 de imbolnaviri noi, in ultimele 24 de ore si un total de 114.685 de cazuri, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe 21 ianuarie, incidenta in Capitala a fost de 2,69 la mie, iar pe 20 ianuarie a fost de 2,96 la mia de locuitori.In schimb, 12 judete se afla in zona galbena (intre 1,5 si 3 cazuri la mia de locuitori) si 27 judete in zona verde (sub 1,5 cazuri la mia de locuitori), cele mai mici rate de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrandu-se in Olt - 0,58, Buzau - 0,6, Vrancea - 0,6, Harghita - 0,63 si Covasna - 0,83.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste in sedinta vineri, de la ora 13,00, avand in vedere ca doua zile la rand, miercuri si joi, incidenta infectarii cu COVID-19 in Capitala s-a situat sub 3 la mia de locuitori."Vom urmari evolutia indicatorului in urmatoarele 48 de ore, iar in situatia pe care cu totii ne-o dorim, in care gradul de infectare se pastreaza sub 3 / la o mie de locuitori, vom convoca in sedinta Comitetul Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta in vederea adoptarii unei hotarari prin care unele masuri restrictive sa fie relaxate!", scria prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, miercuri, pe Facebook El preciza ca, in conformitate cu prevederile normative in vigoare, printre masurile vizate se numara si: permiterea functionarii cu o capacitate de maxim 30% a institutiilor/salilor de spectacol, teatrelor si cinematografelor; redeschiderea activitatilor "la interior" a restaurantelor, barurilor, cafenelelor etc, in limita a maxim 30% din capacitatea unitatii; permiterea activitatilor cu publicul, pana in limita a 30% a spatiului destinat, a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc.