GRAFIC privind incidenta cazurilor de coronavirus in Romania. Capitala si trei judete au ramas in scenariul rosu

Conform rapoartelor autoritatilor transmise marti, 19 ianuarie, in Capitala, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori este de 3,22 la mie.O situatie ingrijoratoare a ramas in judetul Timis, unde rata de infectare este de 4,34 la mie. In judetul Cluj coeficientul infectarilor este de 3,66 la mie, iar in Ilfov rata este de 3,72 la mie.Cele mai mici rate de infectare sunt inregistrate in judetele Olt (0,54), Harghita (0,69), Vrancea (0,71) si Buzau (0,77).Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.