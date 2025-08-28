Graficul care arata cum s-a raspandit coronavirusul, cand nu s-a respectat izolarea si au fost mintite autoritatile (Foto)

Victorita Tudosie, medic specialist Psihiatrie Pediatrica la Clinica HOPE din Capitala, a facut un grafic care arata diferenta dintre cazurile de infectare cu coronavirus in care a fost respectata autoizolarea si cele in care nu a fost respectata aceasta masura.

"Romania. A se observa diferenta dintre cazurile unde a fost respectata autoizolarea versus cele in care nu a fost respectata!!!

Actiunile fiecarui om conteaza mai mult decat reusim noi sa ne imaginam pentru stoparea raspandirii!", a scris medicul pe contul sau de Facebook.

Ea face referire la cele trei persoane care au infectat la randul lor altele, pentru ca fie nu au respectat autoizolarea, fie au mintit autoritatile si nu au declarat ca au calatorit in tari considerate zone de risc.

Este vorba despre pacientul nr. 17, fostul ofiter MAI de 60 de ani care a mintit ca nu a calatorit in strainatate, desi fusese in Israel. Conform graficului, el a infectat, pana acum, 18 persoane, prin contact direct si indirect.

Un alt caz este al pacientului nr. 28, o tanara de 26 de ani din Hunedoara care nu a recunoscut ca a fost in Italia si s-a plimbat prin doua spitale.

Pana acum, s-a aflat ca ea a infectat alte 6 persoane, toate femei, dintre care trei erau paciente intr-unul din spitale, iar celelalte trei erau cadre medicale. Anchetele epidemiologice sunt inca in curs de desfasurare in aceste cazuri.

In fine, este dat ca exemplu negativ si cazul cu nr. 68, de la Constanta, adica senatorul PNL Vergil Chitac, care desi stia din 6 martie ca este suspect de coronavirus, el nu a facut nimic pentru a afla daca are sau nu Covid-19 si a sustinut ca este racit.

Premierul Ludovic Orban a confirmat azi ca liberalul este confirmat cu coronavirus.

"Urmarile iresponsabilitatii domnului Chitac le vom vedea d-abia in urmatoarele zile", atrage atentia medicul.

Tudosie mai precizeaza ca acest grafic este realizat pe baza informatiilor de pe pagina Ministerului Sanatatii.

Foto: Facebook/ Victorita Tudosie

Precizam ca pe numele fostului ofiter MAI si al tinerei din Hunedoara au fost deschise dosare penale.

