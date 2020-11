Grecia inchide scolile primare, gradinitele si cresele, pe fondul pandemiei de COVID-19

"Guvernul grec a decis sa suspende functionarea scolilor pana la 30 noiembrie", a declarat ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, spunand ca masura a fost luata pentru a limita deplasarile parintilor, profesorilor si bunicilor si pentru a obtine, "impreuna cu alte masuri", reducerea numarului de cazuri."Am vrut sa evitam inchiderea scolilor primare. Este un mesaj care arata gravitatea situatiei", a adaugat el.Colegiile si liceele sunt deja inchise si toate cursurile sunt tinute la distanta de luni.De la sfarsitul lunii octombrie, numarul deceselor zilnice a crescut de patru ori in Grecia, in unele zile fiind inregistrate 50 de morti , in timpul ce numarul infectarilor s-a dublat, ajungand la circa 3.000 de cazuri pe zi.Din cele 1.143 de paturi de la unitatile de terapie intensiva disponibile in tara, vineri erau ocupate 830."Saptamanile viitoare vor fi extrem de critice", a declarat joi premierul grec Kyriakos Mitsotakis in fata deputatilor, in timpul unei dezbateri tensionate despre pandemie.La 7 noiembrie au fost introduse masuri de izolare, programate sa dureze pana la 30 noiembrie, chiar daca expertii nu exclud o prelungire a lor, in contextul in care tara pare depasita de pandemie, dupa ce a fost mai degraba ferita in primavara.Incepand de vineri seara, a fost impusa o interdictie de iesire din casa intre orele 21.00 si 05.00.Tara cu 10,9 milioane de locuitori, Grecia a inregistrat 997 de decese si 69.675 de contaminari de la inceputul pandemiei la sfarsitul lui februarie, majoritatea dintre ele fiind semnalate in cursul ultimelor patru luni.Regiunea cea mai afectata este orasul Salonic, al doilea din Grecia, situat in nord, unde 32% dintre locuitori au fost testati pozitiv.Citeste si: Aflata deja in izolare, Grecia impune noi restrictii. Circulatia pe timp de noapte, interzisa