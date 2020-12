Grecia prelungeste restrictiile. Pana cand raman inchise scolile si restaurantele

Grecia a impus un lockdown national in noiembrie, al doilea din acest an, dupa o crestere agresiva a numarului de infectari, si a prelungit-o ulterior de doua ori, cel mai recent pana la 14 decembrie.Intr-un briefing televizat, purtatorul de cuvant al guvernului, Stelios Petsas, a declarat luni ca sistemul sanitar se afla in continuare sub o presiune enorma si ca unele restrictii, printre care interdictia de deplasare pe timp de noapte si intre regiuni, nu vor trebui ridicate pana luna viitoare.Pe langa scoli, terenuri sportive si restaurante, pe perioada sarbatorilor de iarna vor ramane inchise si salile de sport si instalatiile de schi, a mai precizat purtatorul de cuvant.Magazinele de sezon, care vand doar produse specifice Craciunului, s-au redeschis luni pentru cateva zile. Pana la finalul saptamanii, guvernul va mai anunta decizii cu privire la functionarea bisericilor, a sectorului de retail si a frizeriilor, a mentionat Petsas.Grecia a raportat pana acum 111.471 de cazuri de infectare cu coronavirus si 3.003 decese.Primul lockdown a fost impus la scurt timp dupa aparitia primelor cazuri de COVID-19 in februarie.Cu o economie ce iese dintr-o criza de un deceniu a datoriilor, Grecia a fost nevoita sa-si redeschida sectorul vital al turismului, principala sursa de venituri, in varful sezonului estival. Incepand din octombrie a inregistrat o crestere rapida a numarului de infectari, mai ales in nordul tarii, unde spitalele functioneaza aproape la capacitate maxima.Citeste si: Un nou monolit misterios, asemanator celor din SUA si Piatra Neamt, a aparut in Olanda