Credinciosii greci sfideaza restrictiile la slujbele de Boboteaza. "Nicio lege nu ne poate da ordine"

In ciuda apelului lansat de prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, catre liderii Bisericii pentru a da un exemplu in timpul crizei sanitare care a dus la decesul a peste 5.000 de persoane in Grecia, credinciosii au participat la slujbele de dimineata, desi numarul persoanelor care au avut acces simultan in biserici a fost limitat.''Ordinele guvernului sunt un lucru, iar credinta este un alt lucru'', a declarat o credincioasa in varsta de 38 de ani care a spus ca se numeste Stavroula, dupa ce a participat la slujba de dimineata intr-o biserica de la periferia Atenei. ''Nicio lege nu ne poate da ordine''.Politia a patrulat in fata mai multor biserici, dar a spus ca nu va interveni in desfasurarea serviciului religios si va folosi masuri ''moderate'' pentru a-i impiedica pe oameni sa nu se inghesuie inauntru.Aceasta abordare subliniaza reticenta guvernului conservator condus de Mitsotakis de a intra in conflict cu Biserica Ortodoxa, care joaca un rol esential in viata publica din Grecia.Duminica, autoritatile au extins masurile de izolare retragand permisiunea acordata anterior de a desfasura slujbe de Boboteaza la care sa participe un numar maxim de 50 de persoane in bisericile mari si de 25 in lacasurile de cult de mici dimensiuni.Reporterul Reuters aflat la fata locului nu a constatat ca acea limita sa fi fost incalcata la bisericile din Atena, unde a stat de vorba cu credinciosii.Luni, intr-un gest rar de manifestare a dezacordului, liderii Sinodului au scris guvernului spunand ca nu exista nicio justificare pentru a impiedica desfasurarea slujbelor de Boboteaza. Pana in prezent, Biserica a respectat in mare restrictiile vizand serviciile religioase impuse pentru limitarea transmiterii COVID-19.In Biserica Ortodoxa Rasariteana, Boboteaza este una dintre cele mai importante sarbatori, care comemoreaza botezul lui Isus si aparitia Sfintei Treimi. Ritualul popular in care mai multi inotatori se intrec ca sa prinda o cruce aruncata in apa de un preot a fost interzis anul acesta.In timp ce Grecia a reusit intr-o mai mare masura decat alte tari europene sa tina coronavirusul sub control, serviciile sale de sanatate se afla in dificultate, slabite de ani de criza financiara. In ultimele saptamani, au aparut focare semnificative de COVID-19 in nordul Greciei si in regiunea Attica (vest), in apropiere de capitala Atena.