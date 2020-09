Grindeanu: Marcel Ciolacu respecta procedura si sta in izolare. M-am testat si eu in urma cu putin timp. O sa intru si eu in aceeasi procedura

"Am vorbit de mai multe ori. E in regula. Doar ca respecta procedura si sta in izolare. M-am testat si eu in urma cu putin timp. O sa intru si eu in aceeasi procedura, desi nu am avut contact direct cu cel cu care a avut Marcel Ciolacu", a afirmat Sorin Grindeanu miercuri, intr-o conferinta de presa la sediul PSD.Lideri PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns in spital. Acestia s-au intalnit recent cu presedintele partidului, Marcel Ciolacu si cu alti membri ai conducerii.Unii dintre cei diagnosticati au fost prezenti vineri la evenimentul electoral de la Zalau, acolo unde mai multi simpatizanti si membri ai social-democratilor din judet s-au intalnit cu lideri ai PSD. Este vorba de Marcel Ciolacu, secretarul general al PSD Paul Stanescu si presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu. Intalnirea a avut loc in aer liber, in Amfiteatrul din Parcul Central al municipiului, iar cei prezenti au respectat masurile de prevenire impotriva infectarii cu virusul COVID-19.