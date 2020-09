Gripa si coronavirus in acelasi timp - rata de deces ar putea atinge cote uriase: "Exista posibilitatea sa ne imbolnavim succesiv"

Primele cazuri de gripa si COVID-19 din Romania, in luna martie

Succesiunea celor doua virusuri, la fel de periculoasa

Cele doua sunt foarte usor de confundat, tinand cont ca in ambele cazuri pot sa apara febra, durerea in gat sau oboseala. Un lucru destul de grav este ca cele doua boli ar putea debuta in acelasi timp, afectand organismul si, in special, plamanii.Am discutat acest aspect cu doi specialisti in domeniu - Virgil Musta, seful Sectiei de Boli infectioase a Spitalului "Victor Babes", din Timisoara, si cu Radu Tincu, medic primar in cadrul Sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic de Urgenta "Floreasca" din Bucuresti.Am incercat sa aflam ce afecte ar putea avea asupra organismului gripa si COVID-19 manifestate in acelasi timp.Primele cazuri de COVID-19 si de gripa manifestate simultan au aparut in Romania inca din luna martie, dupa cum spune medicul Radu Tincu."Exista astfel de cazuri, in luna martie, la inceputul pandemiei in Romania, au fost cateva persoane care au avut concomitent teste pozitive pentru gripa de tip A sau B si pentru COVID, deci exista acest risc. Tocmai de aceea, vaccinarea pentru gripa reprezinta o politica cat se poate de rationala pentru ca asocierea celor doua virusuri va creste agresivitatea, isi vor creste agresivitatea reciproc. Persoanele infectate concomitent cu virusul gripal si cu Sars-Cov-2 pot sa dezvolte o forma severa de boala", explica medicul.Doctorul Radu Tincu vorbeste despre un alt scenariu, la fel de periculos pentru organism, si anume ca un om sa se infecteze cu gripa si cu COVID-19 succesiv, nu neaparat in acelasi timp."Exista posibilitatea sa ne imbolnavim succesiv, fie sa avem intai COVID-19 si apoi gripa, fie invers, si in acest scenariu situatia nu este tocmai buna pentru ca aceasta imbolnavire survine pe un organism care a fost afectat din punct de vedere imunitar de un virus si posibil chiar pe un plaman care sa fi fost afectat de una dintre cele doua imbolnaviri. Deci, nici aceasta varianta nu este cea mai fericita pentru ca o persoana care abia s-a vindecat de gripa, daca se va contamina cu coronavirus , cel mai probabil va dezvolta o forma culminanta", spune Radu Tincu.Virgil Musta sustine, de asemenea, ca infectarea concomitenta este posibila si aminteste si el despre riscurile care apar asupra plamanilor, in mod special, in acest caz."Teoretic, da, un om poate sa aiba si gripa si COVID-19 in acelasi timp, mai rar, dar se poate. Evolutia este mai severa pentru ca sunt doi factori care actioneaza asupra plamanului si creeaza o boala mai severa. Este unul dintre motivele pentru care noi recomandam vaccinarea, ca sa nu se intample acest lucru. Viata omului ar putea fi pusa in pericol pentru ca sunt pacienti care fac o forma severa, cu insuficienta respiratorie, chiar si cand este vorba doar de gripa. Daca un astfel de pacient, care are acea particularitate in imunitate, sa elibereze o cantitate foarte mare de citokine, face ambele infectii, severitatea este extrema si este foarte probabil ca rata de deces sa fie mare", explica Virgil Musta.