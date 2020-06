Grupul de Comunicare Strategica a solicitat CNA sa ceara posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste informatiile pe tema COVID-19 si intensificarea masurilor editoriale pentru a contracara teoriile conspiratiei

Ziare.

com

Informatiile trebuie preluate din surse oficiale si de incredere si trebuie acordata atentie speciala fiecarui mesaj diseminat.De asemenea, CNA cere intensificarea masurilor redactionale si editoriale pentru a promova informatiile din surse bine documentate si a consolida capacitatea cetatenilor de a recunoaste si de a reactiona la cazurile de dezinformare, dar si pentru a contracara teoriile conspiratiei legate de pandemie."Consiliul National al Audiovizualului solicita furnizorilor de servicii media audiovizuale ca in cadrul emisiunilor informative si de dezbatere in care se abordeaza subiectul COVID-19, sa asigure respectarea obligatiilor legale privind informarea corecta a publicului", transmite CNA.Consiliul National al Audiovizualului precizeaza ca aceste obligatii includ:sau a infodemiei caracterizata de supraabundenta de informatii ce pot crea confuzie;, astfel incat serviciile media audiovizuale sa poata contribui la combaterea contaminarii publicului cu fake news aparute pe retelele de socializare; verificarea oricaror informatii legate, direct sau indirect, de subiectul COVID-19;, astfel incat sa nu fie stimulata latura emotionala, panica si nesiguranta in randul cetatenilor."Consiliul apreciaza contributia presei audiovizuale la combaterea pandemiei si solicita intensificarea masurilor redactionale si editoriale ale radiodifuzorilor, in scopul de a: promova informatiile din surse bine documentate; consolida capacitatea cetatenilor de a recunoaste si de a reactiona la cazurile de dezinformare; comportamentele ilegale trebuie semnalate autoritatilor competente; asigura o dezbatere democratica, axata pe sfaturile oferite de profesionistii din domeniul sanatatii; contracara teoriile conspiratiei care pot pune in pericol sanatatea umana si prejudiciaza coeziunea sociala; respinge orice discurs ilegal de incitare la ura, cum ar fi sustinerea ca un anumit grup etnic sau religios este responsabil de raspandirea COVID-19", precizeaza recomandarile adresate de CNA televiziunilor si posturilor de radio.Conform CNA, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a lua masurile redactionale si editoriale necesare.CNA isi justifica demersul explicand ca publicul are dreptul sa aiba acces la surse sigure de informatii, actuale si fundamentate, privind COVID-19 si ca raspunde astfel solicitarii Grupului de Comunicare Strategica referitoare la organizarea cu responsabilitate a emisiunilor de dezbatere care fac referire la subiectul noului coronavirus (COVID-19), de a nu incuraja transmiterea de declaratii nefundamentate stiintific ori a caror sursa nu exista in realitate si de a tine cont ca opiniile pe care le crediteaza public conduc la comportamente sociale.In solicitarea adresata CNA, Grupul de Comunicare Strategica afirma ca "De asemenea, Grupul de Comunicare Strategica subliniaza ca nu indeamna in niciun fel la ingradirea libertatii de exprimare ori a dreptului la opinie, ci face apel strict la o informare corecta a opiniei publice pentru protejarea sanatatii si vietii cetatenilor.Reprezentantii GCS prezinta si situatii create de propagarea unor informatii false: persoane care refuza sa poarte masca de protectie pentru ca au primit informatii despre faptul ca aceasta masura este exagerata, persoane care refuza termoscanarea pentru ca au fost informate ca prin acest procedeu le-ar fi "furate" datele personale; situatii in care diferite persoane au refuzat sa se conformeze indicatiilor autoritatilor pentru ca au primit informatii potrivit carora masurile luate de autoritati ar fi abuzive; cazuri in care cetatenii refuza sa stea in autoizolare din aceleasi motive; persoane care au refuzat spitalizarea, minimalizand riscul de sanatate pe fondul informatiilor care au pus la indoiala virulenta virusului, in randul acestor persoane fiind constatate inclusiv decese.