Grupul de Comunicare Strategica, despre efectele deciziei CCR: 3.680 persoane testate pozitiv nu au fost in spital. Intre 2 - 20 iulie au fost confirmate 10.393 noi cazuri

Astfel, in intervalul 2 - 20 iulie a.c. in Romania au fost confirmate 10.393 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, 3.384 persoane declarate vindecate si 351 persoane decedate. Totodata, au fost externate 1.396 persoane asimptomatice dupa 10 zile de la depistare si 972 persoane externate la cerere, depistate pozitiv la testul pentru noul coronavirus. In acelasi interval au fost spitalizate in medie 4.071 persoane, atat in sectii cat si in ATI, in data de 2 iulie a.c. fiind internate 4.252 persoane, iar in data de 20 iulie a.c. 4.748 persoane", se precizeaza in comunicarea GCS.Din analiza seriilor de date raportate reiese faptul ca aproximativ 3.680 persoane confirmate pozitiv in acest interval de timp, in conditiile absentei instrumentelor legislative care sa permita masuri medicale, nu au facut obiectul internarii in spitale , nu au facut obiectul externarii ca persoane asimptomatice dupa 10 zile de spitalizare si nici ca persoane externate la cerere."De asemenea, in urma analizei s-a constatat faptul ca aproximativ 1.480 de persoane confirmate cu noul coronavirus fac parte din categoria persoanelor vindecate, reprezentand cazuri care au beneficiat de prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii 487/2020 (aflat in vigoare in perioada 24 martie a.c. - 21 mai a.c.) care a permis fie externarea cazurilor usoare, fie tratarea acestora la domiciliu, fara a mai fi declarate vindecate, in sistemul de raportare, la implinirea termenului de izolare de 14 zile.In aceeasi situatie s-au aflat categorii de persoane din centre rezidentiale, persoane cu boli neuro-psihice, personal medico-sanitar si de ingrijire. Avand in vedere numarul persoanelor considerate vindecate, se va rectifica in consecinta numarul cazurilor considerate active in infectarea cu noul coronavirus", se mai sustine in informarea transmisa de GCS.