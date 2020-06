Grupul de Comunicare Strategica, referitor la anuntul Gabrielei Firea, potrivit caruia se deschid teatrele: "Descurajam astfel de initiative care risca sa puna in pericol viata"

Ziare.

com

Mentionam faptul ca, potrivit normativelor in vigoare, spectacolele se pot desfasura doar in aer liber, cu participarea a maximum 500 de persoane, cu respectarea regulilor de distanta si de protectie sanitara.Deocamdata, sunt interzise spectacolele desfasurate in spatii inchise!In aceste conditii, descurajam astfel de initiative care risca sa puna in pericol viata si sanatatea comunitatilor locale, fiind pasibile de sanctiuni contraventionale sau penale.Facem apel la responsabilitatea managerilor teatrelor din Bucuresti sa nu transpuna in fapt o astfel de decizie a primarului general al municipiului Bucuresti.Mentionam faptul ca primarul Capitalei nu poate emite un act administrativ contrar legilor in vigoare, iar in cazul in care acest lucru se va intampla prefectul municipiului Bucuresti va actiona pentru suspendarea unei astfel de hotarari.Comunicatul Grupului de Comunicare Strategica vine ca urmare a anuntului Gabrielei Firea, potrivit caruia teatrele si institutiile de spectacole, administrate de Primaria Capitalei, se vor redeschide pentru public incepand de luni.