Grupul de Comunicare Strategica: Respectarea normelor sanitare este singura garantie ca masurile de relaxare luate pana in prezent pot fi mentinute

Grupul de Comunicare Strategica a transmis, luni seara, o serie de precizari, avand in vedere dezbaterile din spatiul public referitoare la evolutia epidemica a noului coronavirus (COVID-19) in Romania si necesitatea continuarii masurilor de protectie sanitara."Adoptarea starii de alerta incepand cu 15 mai a.c. a survenit pe fondul unei evolutii reduse a numarului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, raportat la numarul persoanelor vindecate. In acest context, autoritatile au adoptat o serie de masuri de relaxare pentru reluarea unor activitati sociale si economice. De asemenea, in intervalul de pana la 1 iunie a putut fi constatata o rata semnificativ mai mare a persoanelor vindecate in comparatie cu cea a persoanelor infectate, fapt care a permis continuarea si extinderea graduala a masurilor de relaxare", aminteste sursa citata.In urmatoarea saptamana, cand a fost analizata intrarea intr-o noua etapa care sa permita reluarea unor noi activitati sociale si economice, s-a mentinut o rata superioara a numarului persoanelor vindecate in raport cu cele infectate."In ceea ce priveste cazurile de infectari inregistrate in ultimele zile, observam faptul ca dinamica acestora a intrat pe un trend crescator, cu un ecart semnificativ fata de numarul persoanelor vindecate. Aceasta evolutie negativa a raportului dintre numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus (COVID-19) si numarul persoanelor vindecate reclama un efort sporit de conformare la conduita sanitara responsabila din partea societatii in ansamblul sau. Respectarea normelor sanitare din partea cat mai multor cetateni este singura garantie ca masurile de relaxare luate pana in prezent pot fi mentinute si ca se poate continua in siguranta cu adoptarea de noi masuri de relaxare in privinta activitatilor sociale si economice", atentioneaza Grupul de Comunicare Strategica.