Grupul Tehnic pentru Covid-19 se reuneste pentru discutii privind masurile de la 1 iulie

Duminica seara, ministrul Sanatatii Nelu Tataru anunta la Digi 24 ca se iau in calcul restrictionarea circulatiei in anumite localitati, daca apar focare de coronavirus El a precizat ca se analizeaza situatia de pe Valea Prahovei si litoral, pentru ca "acolo se respecta cel mai putin regulile", dar ca nu este cazul de a fi impusa carantina in destinatiile de vacanta.Stire in curs de actualizate.