Grupului de Comunicare Strategica face precizari in legatura cu persoanele care tranziteaza state din lista celor exceptate de la masura plasarii in carantina

Exceptie fac cetatenii care vin din state ce nu se afla pe lista aprobata de ComitetulNational pentur Situatii de Urgenta si care petrec in tarile incluse pe lista o perioada de 14 zile sau mai mare, inainte de a intra in Romania."Avand in vedere ca a fost aprobata lista statelor pentru care a fost introdusa exceptia de la carantina si izolare pentru cetatenii care vin in Romania, facem precizarea ca cetatenii care vin in tara noastra din statele care nu se regasesc pe respectiva lista, dar care tranziteaza tari care sunt exceptate, au in continuare obligatia izolarii la domiciliu sau a carantinarii (la cerere). Exceptie fac cetatenii care vin din state ce nu se afla pe lista aprobata de CNSU si care petrec in tarile incluse pe lista o perioada de 14 zile sau mai mare, inainte de a intra in Romania,potrivit articolului 1,punctul 2 din Hotararea numarul 28 a CNSU", anunta Grupul de Comunicare Strategica.Statele pentru care este introdusa masura exceptarii de la izolare, pentru persoanele asimptomatice care vin in Romania, sunt: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria.Lista cu statele pentru care se aplica eliminarea masurilor de carantina/izolare, se actualizeaza saptamanal de catre Institutul National de Sanatate Publica, in fiecare zi de luni pana la ora 16:00, in vederea introducerii in lista a unor noi tari."In baza propunerii Institutului National de Sanatate Publica, se aproba, incepand cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea masurilor de carantina/izolare la locuinta/locatia declarata de persoana in cauza, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz, pentru persoanele asimptomatice care vin in Romania din urmatoarele tari: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria. (2) Lista cu tarile care fac obiectul prevederilor de la alin.(1) se publica de Institutul National de Sanatate Publica pe site-ul www.insp.gov.ro ", se arata in decizia adoptata sambata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).De asemenea, zborurile catre aceste tari se vor relua in conditiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificarile si completarile ulterioare.Lista cu tarile pentru care se aplica eliminarea masurilor de carantina/izolare, se actualizeaza saptamanal de catre Institutul National de Sanatate Publica, in fiecare zi de luni pana la ora 16:00, in vederea introducerii in lista a unor noi tari.Lista actualizata va intra in vigoare la 24 ore de la momentul aprobarii acesteia de catre CNSU."Situatia epidemiologica din tarile pentru care se aplica eliminarea masurilor de carantina/izolare la locuinta/locatia declarata, se monitorizeaza de catre Institutul National de Sanatate Publica, care, in cazul unei evolutii nefavorabile sustinuta pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista", prevede hotararea..Decizia va fi comunicata tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.