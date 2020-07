Gunther Krichbaum la Brasov: UE este o comunitate solidara

Eu cred ca acest proiect nici nu poate fi pretuit la valoarea imensa pe care o are. Cetatenii Uniunii Europene trebuie sa inteleaga ca nimeni nu este abandonat in aceasta comunitate, in care solidaritatea este una dintre valorile fundamentale. Spun asta tocmai pentru ca, la inceputul acestei crize de sanatate, solidaritatea a intarziat sa se faca simtita. Fiecare stat a avut impresia ca va trebui sa-si gaseasca singur drumul spre rezolvarea crizei. A fost o presiune greu de dus. Tari precum Spania, Italia si Franta au fost la inceput lasate singure. Trebuie sa recunoastem, insa, ca pentru Comisia Europeana a lipsit si un instrument de negociere, pentru ca, spre deosebire de politicile agricole, cele de sanatate au mai degraba un caracter national, nu exista atat de mult reglementari comunitare. Va trebui sa transferam Uniunii Europene din competentele statelor nationale, pentru a putea negocia pe viitor intr-o maniera diferita, mult mai puternica.Solidaritatea de care am vorbit adineauri s-a instaurat si in Germania, de exemplu, cand au fost primiti pentru tratament in clinici germane pacienti din Franta, Spania si Italia. Una din acestea este clinica din Pforzheim, a carei echipa, condusa de doctorul Weerawarna, se afla acum aici la Brasov, la fata locului. Din acest proiect urmeaza a lua nastere un parteneriat intre clinici.Consider ca este indispensabil. Am incheiat acum reuniunea la varf de la Bruxelles, care a fost una din cele mai indelungate din istoria UE. Si a fost aici vorba, desigur, de dotari financiare si pentru statele afectate in mod special de criza. Avem, pe de-o parte, fondul de reconstructie, Recovery-Fund, pe care l-am dotat cu credite si granturi in valoare de 750 de miliarde de euro. In al doilea rand avem asa-numitul cadru financiar multianual cu un volum de peste 1.000 de miliarde de euro pentru urmatorii sapte ani. Aceasta va ajuta cu siguranta la sprijinirea statelor, astfel incat aceasta solidaritate sa functioneze. Noi nu putem exista decat impreuna in epoca globalizarii in raport cu tari si regiuni cum ar fi Japonia, China, SUA, pentru a numi doar cateva. De aceea dotarea financiara a fost atat de importanta, mai ales in privinta fondului de reconstructie.Nu as spune asta. Cred ca summit -ul de la Bruxelles a demonstrat ca, in cele din urma, putem identifica mereu o formula de compromis. Asta a fost important. Sunt plin de gratitudine ca Angela Merkel , cancelara federala, a facut posibil acest compromis. Eu cred ca acesta este si un succes al ei personal, dar si al presedintiei germane a Consiliului European. Probabil ca aceasta a fost cea mai mare sarcina a presedintiei noastre a Consiliului European in acest al doilea semestru al anului 2020. Sunt bucuros ca putem oferi o perspectiva veritabila tarilor care sunt acum foarte afectate de criza Corona.Forte compuse din sectanti, din nationalisti, exista deja de mai multa vreme. Daca ne uitam de pilda la Franta, la Front National de acolo, acesta este, ca sa spunem asa, condus de familie in a doua generatie. De aceea aceste tendinte nu sunt, din pacate, foarte noi, dar poate ca in trecut nu au fost atat de puternice ca acum. Intr-adevar exista tari care ne dau dureri de cap. Pentru mine personal exista o linie rosie atunci cand Curtea Europeana de Justitie a decis ceva, fiindca acea sentinta trebuie respectata. Cred ca asta este important. Daca punem asta sub semnul intrebarii, atunci am pune Europa insasi sub semnul intrebarii si chiar cooperarea in cadrul Uniunii Europene.Cu siguranta acesta va mai fi un subiect de discutii. Lucrurile arata asa ca, in caz de forta majora, in interiorul Consiliului European ar trebui sa se poata decide cu majoritate calificata o scurtare a fondurilor. In context european, majoritate calificata inseamna ca o majoritate de 55 la suta din statele membre, reprezentand 65 la suta din populatia Europei, ar trebui sa voteze in favoarea unei astfel de masuri. Eu inca nu imi pot inchipui ca Parlamentul European va fi fara rezerve in favoarea unei astfel de proceduri. Lucrurile sunt inca foarte proaspete si nu sunt definitivate. Important este, in orice caz, ca decizia este un mesaj clar in privinta statului de drept si a fost convenit un mecanism clar.Desigur, asta vine din directii foarte diferite. Teoriile conspiratiei gasesc un teren fertil la oamenii care sunt nesiguri din pricina numeroaselor procese politice, si care presupun ca in spatele multor lucruri se ascund spirite malefice. In ultima perioada, aceste teorii conspirationiste s-au intensificat si prind o alta dimensiune, cand sunt amplificate de stiri false lansate din alte tari. Stim ca retelele sociale sunt impanzite de trolii Rusiei, dar si ai altor state care nu au nici un interes ca Uniunea Europeana sa functioneze. E important sa ne aducem aminte mereu de valorile noastre fundamentale - libertatea, statul de drept, democratia. Or, democratia este din punctul de vedere al domnului Putin o amenintare. Nu doreste democratie in tara sa si asta a tot dovedit-o cu tarie pana in ziua de astazi. Amintesc numai de anexarea Crimeei, o problema existenta in continuare, care contravine dreptului international. Noi suntem o comunitate a pacii. Si asta nu convine tuturor pe lumea asta. Dar este cu atat mai important sa demonstram ca stam impreuna, in calitate de europeni.Interviul a fost publicat si pe Deutsche Welle.ro Interviu realizat de Cristian Stefanescu, jurnalist Deutsche Welle.