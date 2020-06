Guvernatorul din Tokyo: Jocurile Olimpice din 2021 vor fi sigure

Ziare.

com

"Simbol al victoriei umanitatii in fata coronavirusului, JO vor fi simplificate si costurile vor fi reduse", a declarat Koike, in varsta de 67 de ani, pentru AFP.Ea a mai spus ca va candida pentru un nou mandat de guvernator luna viitoare."Vom organiza Joucirole intr-un mediu sigur si senin pentru sportivii si spectatorii veniti din strainatate, dar si pentru locuitorii din Tokyo. Ma voi mobiliza 120% pentru ca Jocurile sa aiba loc", a spus Koike.In martie, CIO si guvernul japonez au luat decizia fara precedent de amanare a Jocurilor Olimpice din acest an. O noua amanare, dupa 2021, a fost exclusa.