Noi restrictii impuse in Europa din cauza pandemiei. Francezii, anuntati ca vor urma "decizii dificile"

Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita."Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul de noi infectii creste cu 70-75% fata de saptamana precedenta", a declarat ministrul german al Economiei Peter Altmaier, la o conferinta economica germano-franceza organizata virtual la Berlin".Franta, Polonia, Rusia, Suedia, Statele Unite si alte tari au inregistrat un numar record de infectii in ultimele zile, deoarece toamna se indreapta catre iarna in emisfera nordica si oamenii socializeaza mai in interior, unde riscul de infectie este mai mare.Peste 43,4 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus la nivel global si 1.158.056 au murit, potrivit unei bilant realizat de Reuters. Statele Unite au cel mai mare numar de infectii si decese.Sute de protestatari au iesit luni in strada in Italia pentru a-si exprima nemultumirea fata de ultima runda de restrictii, inclusiv inchiderea mai devreme a barurilor si restaurantelor, manifestatiile din unele orase devenind violente.In capitala financiara Milano, tinerii au aruncat cu proiectile cu benzina asupra politistilor, care au raspuns cu gaze lacrimogene. La Torino, ferestrele unor magazine de lux au fost sparte, iar unele magazine au fost jefuite, ceea ce a dus la arestarea a 10 demonstranti.In Franta, ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a spus tarii sa se pregateasca pentru "decizii dificile", dupa ce unele dintre cele mai stricte restrictii impuse in Europa nu au reusit sa opreasca raspandirea bolii.Marea Britanie a inregistrat marti alte 367 de decese din cauza COVID-19, cel mai mare numar zilnic dupa 27 mai, arata datele guvernamentale.Guvernul ceh va cere parlamentarilor sa ii extinda prerogativele de urgenta pana pe 3 decembrie, a declarat marti premierul Andrej Babis, pe fondul eforturilor de a opri una dintre cele mai puternice cresteri ale infectiilor din Europa.Pana acum, in Europa au fost raportate cel putin 8,54 milioane de infectii si 251.000 de decese cauzate de coronavirus, arata cele mai recente date Reuters. Continentul a inregistrat luni un record de 230.892 de cazuri noi, de la 67.739 pe 1 octombrie.Autoritatile din Rusia, unde au fost inregistrate 1,55 milioane de infectii, al patrulea cel mai mare numar de cazuri de coronavirus din lume, au ordonat oamenilor sa poarte masti in unele locuri publice si au cerut autoritatilor regionale sa ia in considerare inchiderea barurilor si restaurantelor peste noapte.Guvernul belgian se va intruni vineri pentru a decide asupra unei posibile carantine la nivel national, deoarece tara sufera cea mai mare rata a infectiilor cu coronavirus din UE la 100.000 de cetateni, arata datele oficiale.Chiar si Germania, mult laudata pentru raspunsul sau initial la pandemie, si-a semnalat marti ingrijorarea cu privire la cresterea infectiilor, iar Altmaier a spus ca tara va ajunge probabil la 20.000 de cazuri pe zi pana la sfarsitul acestei saptamani.Regiunea producatoare de vin La Rioja, din Spania, a ordonat inchiderea pentru o luna a restaurantelor si barurilor din cele mai mari doua orase ale sale. De duminica au fost impuse restrictii la nivel national.Un indice al burselor globale a scazut, iar dolarul SUA s-a depreciat, marti, investitorii reactionand la cresterea cazurilor de coronavirus si la incertitudinea provocata de alegerile americane din 3 noiembrie.In Statele Unite, numarul pacientilor spitalizati cu Covid-19 este la un nivel maxim de doua luni, tensionand sistemele de ingrijire a sanatatii in unele state. Numarul mortilor din SUA este cel mai mare din lume, de peste 225.800.Aproape o jumatate de milion de persoane din Statele Unite au contractat virusul in ultimele sapte zile, a constatat un bilant al Reuters."Pana pe 4 noiembrie, presa fake news scrie doar despre pe Covid, Covid, Covid", a scris pe Twitter presedintele Donald Trump , care se confrunta cu o lupta dura pentru realegerea sa, pe 3 noiembrie.Trump a promovat adesea vaccinurile ca raspuns, dar niciunul nu a obtinut inca aprobarea la nivel international.In luna august, Rusia a devenit prima tara care a aprobat oficial un vaccin pentru Covid-19, dupa mai putin de doua luni de teste efectuate pe oameni, provicand scepticismul oamenilor de stiinta din Occident.Un vaccin dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca produce o reactie de imunizare atat la adultii batrani, cat si la cei tineri, a anuntat luni compania.