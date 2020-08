Guvernul a aprobat OUG pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a 175 de milioane de euro pentru inceperea noului an scolar

Potrivit acestuia, 100 de milioane de euro se vor folosi pentru achizitia de tablete si dispozitive electronice pentru invatamant online, pentru aproximativ 500.000 de elevi, iar 50 de milioane de euro vor fi fonduri pentru acoperirea cheltuielilor legate de achizitia materialelor de protectie sanitara si medicala - masti si dezinfectanti in scoli.Totodata, 25 de milioane de euro vor alocate pentru achizitia de containere sanitare mobile care vor beneficia, in acelasi timp, de o finantare de 5.000 de euro/container pentru racordul la infrastructura de apa si canalizare. "Practic, vorbim de un numar de 5.000 de containere sanitare care vor permite la inceperea anului scolar sa asigure necesitatile din punct de vedere sanitar pentru elevi, respectiv toalete, chiuvete, apa curenta pentru igienizarea si pentru asigurarea necesitatilor, din punct de vedere sanitar, ale elevilor", a explicat Danca.El a precizat ca pentru aceste fonduri pot aplica autoritatile locale, inspectoratele scolare judetene si unitatile scolare, individual sau in parteneriat."Pot cere decontarea cheltuielilor efectuate pe aceste categorii de obiective incepand din luna octombrie, important, insa, este ca este permisa decontarea cheltuielilor pentru aceste categorii de achizitii efectuate incepand cu 1 august. Practic, autoritatile locale care au achizitionat tablete pentru elevi, dispozitive electronice pentru invatamantul online, masti, materiale de protectie sanitara, care au efectuat deja aceste achizitii incepand cu data de 1 august, sunt eligibile pentru decontarea acestor cheltuieli si pot depune cererea pentru finantarea lor de catre Ministerul Fondurilor Europene incepand din luna octombrie. Este o ordonanta extrem de importanta pentru asigurarea in conditii cat mai bune a inceperii noului an scolar", a afirmat Ionel Danca.