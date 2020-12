Guvernunl ceh interzice cafeaua la pachet, pe fondul pandemiei de COVID-19. Care este explicatia autoritatilor

Decizia Guvernului i-a determinat pe cetatenii cehi sa isi exprime nemultumirea in comentariile postate pe portalurile de stiri. "Este bataie de joc", s-a plans un utilizator de Internet. "Nu am timp sa stau in cafenea dimineata, inainte de munca", a scris un alt utilizator. Altii au raspuns intr-o maniera mai ironica, unul dintre comentatori apreciind ca "asta cu siguranta ne va salva de pandemie".Decizia de interzicere a cafelei la pachet a fost aprobata joi de Guvernul ceh, insa, din cauza formularii neclare, unii au crezut ca este vorba pur si simplu de o eroare. Ministrul ceh al Industriei si Comertului, Karel Havlicek, a sporit confuzia dupa ce a spus ca, in opinia sa, cafeaua la pachet va fi permisa doar in cazul in care consumatorii vor lua paharul de cafea "acasa, intr-o punga".Ministrul Sanatatii, Jan Blatny, a risipit orice indoiala cu prilejul unei dezbateri care a avut loc vineri seara."Nu este vorba de o greseala: obiectivul este acela ca nu vom mai face plimbari prin pietele de Craciun sau pe strazi cu cani de cafea sau mancare in mana", a precizat ministrul Sanatatii.Citeste si: Cel mai scump proiect imobiliar din Romania: livrari la domiciliu cu drona si drum spre aeroport cu telegondola. Costa peste 700 de milioane de euro