Surse: Interzicerea circulatiei pe timpul noptii si purtarea mastilor in spatiile publice, luate in calcul de Guvern

Surse guvernamentale au declarat pentru Ziare.com ca se ia in calcul masura restrictionarii deplasarii populatiei pe timpul noptii si obligativitatea purtarii mastii de protectie pe intreg teritoriul tarii, indiferent de rata de incidenta a cazurilor de COVID-19.Miercuri seara, premierul Ludovic Orban a avut o sedinta operativa cu reprezentantii institutiilor implicate in gestionarea pandemiei de coronavirus. La sedinta au participat reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situatii de Urgenta si ai MApN.Autoritatile au prezentat o analiza a evolutiei pandemiei si au fost discutate mai multe scenarii privind noile masuri, care urmeaza sa fie propuse astazi in sedinta CNSU.Masurile care vor fi propuse in sedinta CNSU vor fi mai apoi aprobate in sedinta de Guvern de la ora 19:00.