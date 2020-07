Guvernul Marii Britanii anunta "cea mai mare investitie punctuala realizata vreodata in cultura": peste 1,5 miliarde de lire

"Domeniile artelor, culturii si patrimoniului britanic, de renume mondial, vor primi 1,57 de miliarde de lire in cadrul unui plan de salvare pentru a le ajuta sa treaca peste impactul coronavirusului", a anuntat duminica guvernul intr-un comunicat.Este "cea mai mare investitie punctuala realizata vreodata in cultura britanica", a subliniat documentul.Teatrele, muzeele, galeriile, palatele istorice vor fi eligibile, ca si organismele care tin de muzica "live", patrimoniu sau de cinema-ul independent.O imensa parte din acest ajutor (1,15 miliarde de lire) va merge spre institutiile culturale din Anglia, sub forma de subventii (880 de milioane de lire) si de imprumuturi (270 de milioane de lire).Irlanda de Nord, Scotia si Tara Galilor vor primi 33, 97 si, respectiv, 59 de milioane de lire."Am spus ca nu voi lasa sa se prabuseasca domeniul cultural si aceasta investitie masiva arata angajamentul nostru", a subliniat ministrul culturii, Oliver Dowden, care a adaugat ca intelege "marile provocari" carora trebuie sa le faca fata in prezent cei 700.000 de angajati din acest domeniu.Sectorul cultural a suferit in mod deosebit, privat de orice venit dupa introducerea masurilor de restrictie la 23 martie. Sambata, muzeele si cinematografele au primit autorizatia sa redeschida. Din cauza masurilor de distantare fizica, viitorul concertelor si festivalurilor este mult mai nesigur.In ultimele zile, s-au succedat mai multe apeluri la ajutor. Joi, circa 1.500 de mari nume din muzica britanica au adresat o scrisoare deschisa ministrului culturii, indemnandu-l sa actioneze.