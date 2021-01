Guvernul olandez nu a reusit sa demareze campania de vaccinare contra COVID-19. Ce probleme au aparut

Tarile de Jos au primit deja sute de mii de vaccinuri Pfizer impotriva COVID-19 pe care le-au depozitat la temperaturi scazute, dar vor incepe vaccinarea abia miercuri, vizand initial numai lucratorii din sanatate.Guvernul lui Rutte a fost criticat de parlamentari in timpul unei dezbateri pentru ca a permis Olandei sa ramana ultima tara din UE care a inceput vaccinarea.Agentia Europeana pentru Medicamente a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 al Pfizer si BioNTech pe 21 decembrie. Pana saptamana trecuta, 164.000 de doze au fost livrate Olandei, iar marti numarul acestora a ajuns la 288.000, a spus Rutte.Tarile de Jos nu au fost pregatite pentru logistica distribuirii vaccinului Pfizer, care trebuie depozitat la minus 70 de grade Celsius, le-a mai spus Rutte parlamentarilor."Principala problema este ca am primit-o mai devreme decat de asteptam", a spus Rutte, referindu-se la aprobarea vaccinului de catre EMA. "A fost un vaccin diferit de cel la care ne asteptam... fiind imposibil sa fim flexibili", a mai afirmat el.Liderul Partidului laburist, Lodewijk Asscher, l-a acuzat pe Rutte ca nu face decat sa caute scuze, in timp ce "300.000 de vaccinuri sunt in congelatoare si nimeni nu este vaccinat".Aceasta tara planuia sa inceapa vaccinarea cu persoanele cele mai vulnerabile din azilele de batrani, dar vaccinul Pfizer vine in cutii de aproape 1.000 de doze, care nu pot fi depozitate in acele locuri, noteaza Reuters.Numarul de infectari cu coronavirus a ramas ridicat in Olanda in ultimele saptamani, in pofida unui lockdown dur care a impus luna trecuta inchiderea tuturor scolilor si majoritatii magazinelor."Nu exista inca efecte convingatoare ale lockdown-ului de la 15 decembrie", a anuntat marti Institutul national pentru sanatate publica.Citeste si: Danemarca instituie noi restrictii. Exista temeri tot mai mari ca noua tulpina COVID-19 va deveni dominanta in februarie