Mai multi hackeri sunt acuzati ca incearca sa fure secretele vaccinului anti-COVID. Ei ar fi sponsorizati de China, Rusia si Coreea de Nord

Intentia hackerilor ar fi fost sa fure secretele din spatele productiei vaccinului, dupa ce ar fi atacat sistemele a sute de companii farmaceutice, laboratoare de cercetare si organizatii de sanatate din intreaga lume implicate in dezvoltarea vaccinului, scrie Libertatea Toate tarile acuzate neaga ca ar fi implicate in vreun atac al hackerilor.Expertii din sectorul privat si public sustin insa ca grupurile de hackeri platite de state au de obicei legaturi cu agentii de spionaj sau de aparare.Cele mai promitatoare vaccinuri anti-COVID in curs de dezvoltare sunt cele produse de Pfizer si BioNTech (Germania si SUA), Moderna (SUA), AstraZeneca si Universitatea Oxford (Marea Britanie).Comisia Europeana a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19.