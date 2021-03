Haos in localitatile aflate in scenariu rosu dupa ce Citu a anuntat ca se amana noile restrictii. Primar: "Nici nu stiu cum sa procedez"

Primarii, pe umerii carora pica obligatia de a instiinta localnicii si operatorii economici sa respecte noile masuri impuse, pur si simplu nu mai stiu cum sa procedeze."Eu am primit aseara (joi 25 martie n.r.) la ora 21.00 un telefon prin care eram instiintat ca localitatea intra in scenariu rosu din cauza incidentei de peste 5 la mie. Imediat am pus mana pe telefon si am anuntat pe oameni sa-si ia masuri si sa modifice programul incepand de vineri. Va dati seama, eu i-am anuntat pe toti ca trebuie sa inchida si acum vad pe toata presa ca s-a amanat pentru duminica seara aplicarea noilor restrictii, nu de astazi. E un haos total, nici nu stiu cum sa procedez. Sunt eu debusolat, dar sa mai anunt un om, ca nu stiu ce sa-i spun", a declarat Sandu Tudor, primarul comunei prahovene Paulesti.Conform noilor raportari, comuna Paulesti are o rata de incidenta de peste 5 la mia de locuitori si se afla in scenariul rosu.Preierul Florin Citu a anuntat vineri, pe pagina sa de Facebook ca noile masuri decise de CNSU vor fi aplicate incepand de duminica, 28 martie, in conditiile in care, in conferinta de presa de joi, 25 martie, anuntase ca restrictiile intra in vigoare de vineri 26 martie."Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuriAstazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici la dispozitie sa se pregateasca, am avut o discutie cu domnul Arafat si am stabilit ca aceste masuri sa fie aplicate de duminica, 28 martie", este postarea scurta a premierului Citu.