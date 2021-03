Harta interactiva a centrelor de vaccinare, in functie de tipul de vaccin. Cum poti vedea locurile disponibile si cat de mare e lista de asteptare

"Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, prin prezentarea centrelor de vaccinare pe tipurile de vaccin administrate in Romania, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), cu suportul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), a devansat implementarea acestei functionalitati in platforma de programare. Astfel, la acest moment, a devenit activa harta centrelor pe tipuri de vaccin si este disponibila pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare ", a transmis, joi, CNCAV. Sursa citata a precizat ca harta cuprinde toate centrele de vaccinare active in platforma, tipul vaccinului administrat in acestea, numarul locurilor disponibile si numarul persoanelor inscrise pe lista de asteptare.Harta este interactiva si fiecare utilizator poate filtra afisarea centrelor pe judete sau pe numarul locurilor disponibile.De asemenea, sunt afisate statistici privind numarul total al persoanelor inscrise pe listele de asteptare pentru fiecare dintre cele trei vaccinuri produse de companiile farmaceutice: Pfizer/BioNTech, Moderna si Oxford/AstraZeneca.