Hidroxiclorochina nu are eficacitate semnificativa contra COVID-19, arata doua studii

Primul studiu, realizat de cercetatori francezi, a concluzionat ca acest derivat al clorochininei, un medicament antimalaric, nu reduce in mod semnificativ riscurile de internare la terapie intensiva sau de deces in cazul pacientilor spitalizati cu pneumonie din cauza COVID-19, citate de agentia AFP.Conform celui de-al doilea studiu, realizat de o echipa de oameni de stiinta chinezi, hidoxiclorochina nu elimina virusul mai rapid in comparatie cu tratamentele standard in cazul pacientilor internati cu o forma "usoara" sau "moderata" de COVID-19. In plus, efectele secundare sunt mai importante."Coroborate, aceste rezultate nu sustin utilizarea hidroxiclorochinei ca tratament de rutina pentru pacientii cu COVID-19", se arata intr-un comunicat de presa emis de jurnalul medical britanic BMJ, care a publicat cele doua studii.Prima cercetare a implicat 181 de pacienti adulti internati cu pneumonie asociata COVID-19, care au necesitat administrarea de oxigen. 84 dintre acesti pacienti au primit hidroxiclorochina zilnic la mai putin de doua zile de la spitalizare, spre deosebire de ceilalti 97.Faptul ca li s-a administrat acest tratament nu a schimbat nimic, nici in ceea ce priveste transferurile la reanimare (76% dintre pacientii tratati cu hidroxicloroquina au fost la reanimare dupa a 21-a zi, comparativ cu 75% in celalalt grup de pacienti), nici mortalitatea (rata de supravietuire in a 21-a zi a fost de 89%, respectiv, 91%)."Hidroxiclorochina a beneficiat de atentie la nivel mondial ca tratament potential pentru COVID-19 dupa rezultate pozitive in cadrul studiilor restranse. Cu toate acestea, rezultatele acestui studiu nu sustin utilizarea ei la pacientii internati in spital cu COVID-19 care necesitau oxigen", au concluzionat cercetatorii din mai multe spitale din regiunea pariziana.Al doilea studiu a implicat 150 de adulti spitalizati in China, diagnosticati indeosebi cu forme "usoare" sau "moderate" de COVID-19. Jumatate dintre acestia au primit hidroxiclorochina, iar cealalta jumatate nu. Si de aceasta data, faptul ca au primit sau nu acest tratament nu a influentat eliminarea virusului de catre pacienti dupa patru saptamani. In plus, 30% dintre cei care au primit hidroxicloroquina au prezentat efecte adverse (cel mai frecvent a fost diareea) comparativ cu 9% in cazul pacientilor carora nu le-a fost administrata substanta.Utilizata pentru tratarea bolilor autoimune, a lupusului si artritei reumatoide, hidroxiclorochina are sustinatori puternici.Profesorul francez Didier Raoult promoveaza utilizarea acestui medicament la pacientii aflati la debutul bolii, asociat cu un antibiotic, azitromicina, noteaza AFP. De asemenea, presedintele SUA, Donald Trump, a sustinut in mod regulat utilizarea acestui medicament impotriva coronavirusului.Dar, in ultimele saptamani, mai multe studii au pus sub semnul intrebarii eficienta acestei molecule in tratamentul contra COVID-19, iar autoritatile sanitare din mai multe tari au avertizat cu privire la riscul de aparitie a unor efecte adverse, in special la nivel cardiac, potrivit AFP.La sfarsitul lunii aprilie, autoritatile sanitare canadiene au avertizat impotriva utilizarii medicamentelor antimalarice clorochina si hidroxiclorochina pentru prevenirea infectiilor cu noul coronavirus sau tratarea acestora notand posibilitatea aparitiei unor "efecte secundare grave" si recomandand utilizarea lor "doar sub supravegherea unui medic". In aceeasi luna, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a emis un avertisment similar cu privire la aceste medicamente.De asemenea, in luna aprilie, un grup de experti americani, sub egida Institutelor Nationale de Sanatate (NIH) din Statele Unite, a transmis in mod oficial ca nu recomanda medicilor sa isi trateze pacientii cu COVID-19 prin combinatia hidroxiclorochina si azitromicina din cauza riscurilor pentru inima. In ceea ce priveste administrarea de hidroxiclorochina fara antibioticul azitromicina, grupul a explicat la acel moment ca nu exista inca studii riguroase pentru a se putea stabili o anumita directie.