Hidroxiclorochina nu trateaza COVID-19 si nu ar mai trebui administrata niciunui pacient - studiu al Universitatii Oxford

Martin Landray, cercetator-sef adjunct in studiul "Recovery" si profesor de medicina si epidemiologie la Oxford, a declarat: "Daca sunteti internati, nu luati hidroxiclorochina. Nu functioneaza".In multe tari a fost permisa utilizarea in caz de urgenta a medicamentului pentru pacientii bolnavi de COVID-19, dupa ce cativa medici, inclusiv Didier Raoult din Franta, au sustinut ca reprezinta un tratament. Presedintele Donald Trump a promovat medicamentul, spunand ca trebuie administrat pacientilor, apoi a anuntat ca il ia preventiv.Landray a spus ca promovarea acestuia trebuie sa inceteze. "A fost proclamat drept revolutionar, un medicament excelent, o revelatie. Acesta este un rezultat incredibil de important, pentru ca la nivel global putem opri folosirea unui medicament care este inutil".Primele rezultate ale studiului "Recovery", in care au fost testate sapte terapii pentru COVID-19, vin la scurt timp dupa ce publicatia medicala Lancet a retras un studiu care sustinea ca hidroxiclorochina era legata de un risc ridicat de deces la pacientii cu COVID-19. Sustinatorii medicamentului au salutat retragerea lucrarii, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii si tarile care au autorizat folosirea medicamentului este posibil sa isi schimbe acum pozitia.Studiul clinic "Recovery" a implicat mii de pacienti carora le-a fost administrat medicamentul si un placebo. Medicii lor si cercetatorii nu au putut depista care dintre ei ia medicamentul.Studiul a inceput in luna martie - 1.542 de pacienti au primit, aleatoriu, hidroxiclorochina, iar 3.132 au fost ingrijiti obisnuit. Pe parcursul a 28 de zile, 25,7% dintre pacientii tratati cu hidroxiclorochina au murit, in comparatie cu 23,5% din cealalta grupa. Diferenta nu este semnificativa, din punct de vedere statistic. Dar concluzia clara este aceea ca hidroxiclorochina nu a functionat, spun cercetatorii.Peter Horby, profesor la Universitatea Oxford, a spus ca a informat OMS, care a reluat de curand studiile pentru acest medicament , dupa ce le oprise in urma articolului din Lancet. Acela a fost un studiu observational, fiind comparati pacienti din spitale care au fost tratati cu medicamentul cu pacienti care nu au primit substanta."Una dintre lectiile importante pe care trebuie sa le invatam de-a lungul timpului este ca hotararea tratamentelor pe baza datelor observationale nu este o cale de urmat", a spus Horby.