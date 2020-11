Hipoxia fericita. Simptomul intalnit tot mai des in randul pacientilor cu COVID-19. Cum se manifesta

O forma extrem de vicleana

Valori glicemice foarte mari sau foarte mici

Sintagma asociaza doua cuvinte aparent contradictorii in limba engleza, "happy" (vesel) si "hypoxia" (hipoxie, lipsa de aer). Din cauza acestei stari de bine, pacientii care au acest simptom nu realizeaza cat de grava le este starea, scrie Digi.24 Medicul Beatrice Mahler a declarat pentru sursa citata ca zilnic intalneste astfel de pacienti care risca sa ajunga la terapie intensiva din cauza starii deteriorate de sanatate."Avem zilnic pacienti care vin cu acest fenomen de hipoxie silentioasa, care este o forma extrem de vicleana pe care o imbraca insuficienta respiratorie la pacientii cu coronavirus si pe care ei nu o percep.Sistemul organismului de alarma, atunci cand concentratia de oxigen scade, nu transmite semnale catre creier, si nici cu privire la gravitatea situatiei in care se afla organismul.Participa la aceasta stare si scaderea nivelului de dioxid de carbon, care poate crea o stare de euforie.Cu siguranta sunt afectari multiple pe care CCVID-19 le poate avea asupra organismului, de a masca o parte din simptomele severe", a spus Mahler.Medicul spune ca mai remarca si o adaptare extrem de ciudata a unor valori glicemice mari sau foarte mici. "Sunt pacienti care tolereaza foarte bine glicemii de 30, ceea ce nu vedeam inainte. La o glicemie de 50 pacientul intra in coma. Sau sunt pacienti cu insuficienta respiratorie, dar cu glicemii de aproape 1.000, constienti si prezenti. Sunt paradoxuri ale acestei boli scoase din tipar", a explicat Mahler.