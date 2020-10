"Hipoxia fericita", simptomul parsiv care ii socheaza si pe medici: pacientii COVID-19 spun ca se simt bine, apoi brusc trebuie intubati si dusi la Terapie Intensiva

De ce se intampla acest lucru

Dr. Radu Tincu: "Pentru alta infectie pulmonara cu acest grad de saturatie, pacientul ar fi mult mai simptomatic"

Medicul Tincu: Pacientii iti cer sa faci orice sa ii ajuti

Discutau cu asistentele, stateau pe retelele de socializare si nu se plangeau de niciun disconfort. Starea lor, insa, se agrava brusc si devinea atat de critica incat trebuiau intubati.Unii i-au numiit "hipoxicii fericiti", un nume teribil pentru ceea ce ar putea fi o recuperare lunga, lenta sau mai rau, relateaza CNN Termenul medical este "hipoxie tacuta" sau "hipoxia fericita". Se intampla atunci cand oamenii nu sunt constienti de faptul ca nu au suficient oxigen si se prezinta la spital intr-o stare mult mai proasta decat arata. Multi dintre ei au trecut deja prin simptomele clasice ale COVID-19 inainte sa ajunga la spital, plangandu-se de senzatie brusca de durere in piept sau cu greutate la respiratie, spune dr. Richard Levitan, medic de urgenta in New Hampshire.El a spus ca a intalnit oameni cu niveluri de oxigen din sange de pana la 50%, atat de scazute incat ar fi trebuit sa fie incoerente, chiar inconstiente. Saturatia normala de oxigen din sange este cuprinsa intre 95% si 100%, iar orice scadere sub 90% este considerata anormala.Medicul a mai spus ca radiografiile plamanilor acestor pacienti au aratat semne de pneumonie atat de severe incat ar fi trebuit sa aiba dureri cumplite si sa aiba dificultati de respiratie."Radiografiile lor aratau ingrozitor, nivelul oxigenului lor era teribil de mic si totusi erau complet trezi, alerti, isi butonau telefoanele mobile si toti spuneau ca au fost oarecum bolnavi in ultimele zile", a spus medicul Levitan."Si abia recent au observat fie dificultati de respiratie, fie oboseala sau altceva", a adaugat Levitan. "Asta este atat de fascinant la aceasta boala si, de asemenea, atat de cumplit", a mai spus medicul.Este groaznic, deoarece pana cand o persoana isi da seama ca are probleme cu respiratia profunda si cere ajutor, boala este deja intr-un stadiu foarte avansat."Unii ar putea necesita in cele din urma un ventilare mecanica", a spus medicul. Levitan a mai explicat ca, pe masura ce nivelurile de dioxid de carbon cresc, lichidul se acumuleaza in sacii aerieni si plamanii devin rigizi, ducand la insuficienta respiratorie acuta.Medicii speculeaza ca, pentru unii oameni, problemele pulmonare generate de COVID-19 progreseaza intr-un mod care nu este imediat evident. Pe masura ce pacientii se concentreaza pe combaterea simptomelor precum febra si diareea, corpul incepe sa lupte impotriva lipsei de oxigen prin accelerarea respiratiei.Intre timp, corpul incepe sa se acomodeze cu nivelurile inferioare de oxigen, la fel ca ceea ce se intampla atunci cand o persoana calatoreste la o altitudine mai mare.Oamenii nu sunt constienti de respiratia lor sacadata, insa nivelul oxigenului continua sa scada. In momentul in care acesti pacienti ajung la spital, au deja plamanii inflamati si niveluri foarte joase ale oxigenului in sange, iar medicii contata ca "acest lucru are loc deja de ceva timp. Deci corpul lor este obisnuit cu aceasta stare", a explicat pneumologul Cedric Rutland.Degradarea s-a produs deja. Nu numai ca plamanii sunt distrusi in mare parte, dar lipsa de oxigen ar fi putut cuprinde deja si alte organe din corp, cum ar fi inima, rinichii si creierul.Radu Tincu, medic primar in sectia ATI de la Spitalul Floreasca, a explicat lace inseamna "happy hypoxia", un termen care alatura doua cuvinte aparent contradictorii in limba engleza, "happy" (vesel) si "hypoxia" (hipoxie, lipsa de aer), dar care arata de fapt cat de parsiva si periculoasa poate fi boala data de coronavirus : un bolnav poate avea o saturatie a oxigenului de pana la 65 la suta (in conditiile in care nu trebuie sa scada sub 93-94 la suta) si cu toate acestea, sa fie pe picioare, fara sa prezinte o simptomatologie severa. Apoi, brusc, are o cadere si ajunge sa aiba nevoie de terapie intensiva.Unii dintre acesti pacienti raman dependenti de oxigen ventilat chiar si dupa ce organismul scapa de virus."Daca am compara alta infectie pulmonara care ar determina acelasi grad de desaturare, pacientul ar fi mult mai simptomatic. Aici este partea interesanta pe care SARS-CoV-2 o determina: pacientul are afectare pulmonara de peste 70 la suta, bilaterala, dar nu resimte acest lucru decat atunci cand se produce caderea brusca ce duce la intubare si ventilare mecanica a acestor pacienti", a aratat medicul Radu Tincu.Orice pacient care te implora sa-l ajuti sa respire este, cred, cel mai impresionant lucru, spune dr. Radu Tincu. "Cred ca dintre tot ceea ce se intampla in medicina, pacientul resimte cel mai acut lipsa de aer. Este momentul in care acesti oameni solicita orice sa le faci ca sa-i ajuti sa nu mai resimta lipsa aceasta acuta de aer. Este ca si cum te-ar strange cineva de gat si nu poti sa scapi din aceasta stransoare. Este un element extrem de important si acesti pacienti sunt foarte traumatizati.Multi dintre ei devin extrem de anxiosi si panicati, pentru ca aceste episoade de lipsa de aer se tot repeta, iar un pacient care stie ca acest lucru s-a intamplat si zilele trecute este extrem de anxios in legatura cu un nou episod, care poate fi mai acut si mai grav decat cel precedent", a povestit medicul Radu Tincu.Hipoxia tacuta ar putea fi o explicatie pentru decesele rapide si bizare ale unor tineri care nu au avut simptome foarte serioase de COVID-19.