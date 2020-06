Hora in Mamaia, fara respectarea restrictiilor. I.P.J. Constanta a dispus suplimentarea efectivelor in statiune

Ziare.

I.P.J Constanta a declarat ca urmeaza sa suplimenteze efectivele din statiune in urma acestui incident, care a avut loc sambata seara, potrivit Adevarul."Referitor la imaginile aparute in spatiul public din seara de 20 iunie, filmate in zona Piateta Cazino din statiunea Mamaia, facem urmatoarele precizari: Imaginile video au fost aduse la cunostinta conducerii I.P.J. Constanta in jurul orei 22.30, iar in 3 minute, un echipaj de politie din cadrul Politiei statiunii Mamaia a ajuns la fata locului, in zona nefiind semnalata vreo problema. Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca incidentul la care facem referire s-ar fi produs in jurul orei 22.05. Datorita muzicii live care canta la o terasa si a atmosferei create, in mod spontan, mai multi trecatori - posibil turisti - au format o hora, pe care au dansat aproximativ 3 minute. Ca masura de precautie si pentru prevenirea acestui tip de incidente, conducerea I.P.J. Constanta a dispus suplimentarea efectivelor in statiunea Mamaia, incepand cu data de astazi", anunta Andreea Iliescu, purtator de cuvant al Politiei Constanta.