Horatiu Malaele, confirmat cu COVID-19

"Organizatorii SFR anunta faptul ca invitatul special al editiei va veni la Iasi in viitorul apropiat, dupa ce va trece de scenariul infectarii cu Covid-19, reluand toate momentele pe care iesenii le asteptau. Editia care ii este dedicata artistului se va desfasura in compania mesajelor si cuvintelor pe care le va transmite la fiecare eveniment , prin scrisori catre public. "Virusul nu alege - recent, actorul si regizorul Horatiu Malaele a fost diagnosticat cu Covid-19. In aceste conditii, spectatorii care il asteptau la Iasi sunt rugati sa pastreze gandurile de bine, sa se bucure de atmosfera si film, in compania invitatilor din program. Biletele achizitionate pentru spectacolul Sunt un orb, din cadrul SFR, vor putea fi pastrate pentru data la care va fi reprogramat evenimentul.", transmit organizatorii, potrivit Adevarul.ro Horatiu Malaele a fost foarte activ in campania de informare cu privire la riscurile pandemiei, promovand statul in casa si siguranta. Cu toate acestea, a intrat in contact cu virusul.