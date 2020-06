Horatiu Moldovan spune ca Romania a trecut de varful epidemiei de COVID-19

Ziare.

com

"Am trecut de varf. Varful a fost o faza de platou. In ultimele zile se constata o clara descrestere de la zi la zi. Sunt 166 de pacienti la terapie intensiva, doar 20% sunt ventilati mecanic. Suntem pe panta descendenta", a declarat Moldovan la Digi24 Oficialul a adaugat ca romanii vor putea pleca in concediu, insa trebuie sa respecte masurile de preventie. Asta inseamna ca in continuare trebuie sa purtam masti sanitare si trebuie sa evitam locurile aglomerate."Aglomerarile sunt riscul cel mai mare (...) Sa pastram distanta sociala, sa evitam aglomerarile, sa promovam alta abordare a evenimentelor sociale, atunci lucrurile vor merge spre bine", a adaugat Horatiu Moldovan.Amintim ca Romania a ajuns la 19.517 cazuri confirmate de coronavirus In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 119 noi cazuri de imbolnavire, acesta fiind cel mai mic numar de cazuri zilnice din ultimele doua luni.Pana acum, 1.279 de romani au murit din cauza COVID-19