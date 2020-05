Hotararea nr. 26 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, privind relaxarea de la 1 iunie (text integral)

HOTARARE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata starii de alerta

privind propunerea de modificare / completare / relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata starii de alerta.''Avand in vedere evaluarea realizata la nivelul Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei si materializata in propunerile cuprinse in Hotararea nr. 16 din 28.05.2020,luand in considerare evolutia situatiei epidemiologice la nivelul Romaniei care releva un numar relativ constant de cazuri noi,in contextul necesitatii de creare a conditiilor socio - economice necesare relansarii graduale a economiei nationale, concomitent cu mentinerea unui nivel de alerta adecvat la nivelul componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 43 alin. 1, art. 44 alin. 2 si 3 si art 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta(1) Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber, fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(2) Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea in bazine acoperite sau aflate in aer liber, a activitatilor de pregatire fizica a sportivilor profesionisti si a competitiilor sportive, fara participarea spectatorilor, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(3) Incepand cu data de 1 iunie se permite desfasurarea, de catre sportivii profesionisti, a activitatilor de pregatire fizica in spatii inchise, cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minim 7 mp/persoana si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(4) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) nu se aplica activitatilor de pregatire si competitiilor sportive din domeniul sporturilor de contact.Incepand cu data de 1 iunie, este permisa organizarea si desfasurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale in aer liber, precum si a festivalurilor publice si private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanta de minimum 2 metri, unul fata de celalalt, purtarea mastii de protectie si respectarea conditiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Incepand cu data de 1 iunie, se ridica restrictiile/interdictiile privind deplasarea persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane.Incepand cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32,34 si 37 din Legea nr. 55/2020.Incepand cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32, 35 si 37 din Legea nr. 55/2020.Incepand cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 4 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si presedintelui Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Incepand cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, ministrului sanatatii si ministrului mediului,apelor si padurilor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Incepand cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupantii unei masini fiind membri aceleiasi familii, masurile de protectie sanitara fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Prezenta Hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.PRESEDINTELE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTAPRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN''