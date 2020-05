Hotararea privind starea de alerta a fost publicata in Monitorul Oficial

Ziare.

In spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Sanatatii si ministrului Afacerilor Interne, emis in temeiul Legii 55/2020, conform unei prevederi incluse in Anexa 2 a hotararii - "Masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor".Sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, se stipuleaza in Anexa 3 a hotararii - "Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".Activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber sunt interzise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult trei persoane care nu locuiesc impreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Tineretului si Sportului sau al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, dupa caz, in temeiul Legii 55/2020.Totodata, se interzic evenimentele private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult opt persoane si cu respectarea regulilor de distantare sociala.In interiorul localitatilor se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de trei persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.De asemenea, deplasarea in afara localitatii, in starea de alerta, este permisa doar pentru anumite motive, cu completarea unei declaratii pe propria raspundere. Justificarea deplasarii in afara localitatii se poate face si in baza legitimatiei de serviciu sau a unei adeverinte eliberate de angajator, in functie de motivul deplasarii.Hotararea mai stabileste ca regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor prevazute in anexele 1-3 este cel stabilit la articolele 64 - 70 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.