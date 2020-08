Hunedoara: Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise

Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Vasilica Poteca, si impune obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele prezente in spatii publice deschise din targuri, piete, locuri de pelerinaj sau slujbe religioase. De asemenea, masca trebuie purtata la evenimente cultural-artistice si sportive, in gari, autogari si statii de autobuz."In conditiile manifestarii unei tendinte crescatoare a ratei de infectare cu virusul SARS-Cov-2 in randul populatiei judetului Hunedoara, incepand cu data de 01.08.2020, ora 18,00, pe perioada starii de alerta se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele aflate pe teritoriul judetului Hunedoara, prezente in spatii publice deschise din: targuri, piete, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimente cultural-artistice/sportive (pentru public), gari/autogari, statii de autobuz", se arata in Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.De la portul mastii de protectie sunt exceptati copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica, de la debutul pandemiei de COVID-19, in judetul Hunedoara au fost inregistrate, pana sambata, 975 de cazuri pozitive, in crestere cu 14 fata de ziua precedenta.