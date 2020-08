Hunedoara: Primul caz de COVID-19 la Mina Lupeni

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Complexului Energetic Hunedoara, cazul de COVID - 19 a aparut in urma contactului dintre un salariat si persoane din afara societatii."Conducerea CEH-SA informeaza ca la Sucursala E.M. Lupeni a fost confirmat un caz infectare cu COVID-19, in urma contactului dintre un salariat si persoane din afara societatii. De la primele semne de suspiciune, la nivelul sucursalei au fost dispuse masuri de limitare a riscurilor de transmitere a virusului prin izolarea si dezinfectarea perimetrelor potential infectate", se arata in comunicat.Totodata, au fost aplicate recomandarile Directiei de Sanatate Publica si reglementarile sanitare specifice, cu scopul protejarii salariatilor impotriva infectarii cu noul coronavirus