Iar a crescut numarul de cazuri noi de coronavirus: 152 in ultimele 24 de ore

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 152 de noi cazuri de imbolnavire.La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 162 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.800 au fost declarate vindecate si externate.In tara, 2.376 de persoane sunt in carantina institutionalizata, in timp ce alte 95.549 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 459.405 de teste.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 485 de apeluri la 112 si 1.499 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In ce priveste romanii care traiesc peste hotare, GCS anunta ca numarul celor infectati cu coronavirus a ajuns la 3.084.Cei mai multi au fost confirmati in Italia - 1.699. Totodata, 561 de romani au testat pozitiv la COVID-19 in Spania, 84 in Franta, 583 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.De la inceputul epidemiei, 106 cetateni romani din strainatate au murit: 31 in Italia, 19 in Franta, 35 in Marea Britanie, 9 in Spania, 6 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.Situatia pe judete este neschimbata, cu Suceava si Bucuresti pe primele doua pozitii in clasamentul zonelor rosii din Romania. Bucurestiul se apropie de 2.100 de imbolnaviri, in timp ce Suceava a trecut de 3.500.Suceava - 3.540Mun. Bucuresti - 2.081Neamt - 884Botosani - 789Brasov - 762De cealalta parte, raman tot mai putine judete cu sub 100 de cazuri de COVID-19 confirmate. Calarasi are 99 de cazuri, in timp ce Olt si Salaj au ajuns la 93.Cel mai putin afectat judet este Valcea, cu 31 de imbolnaviri.Calarasi - 99Olt - 93Salaj - 93Satu Mare - 62Braila - 41Valcea - 31Amintim ca, pana acum, 1.288 de romani au fost rapusi de coronavirus in tara. Totusi, precizam ca astazi GCS nu a anuntat niciun deces pana la aceasta ora.